Borsa: in Asia torna la calma dopo la Fed, in luce Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - E' tornata la calma sui mercati asiatici dove le Borse sono nel complesso positive, così come i futures su Wall Street, dopo la chiusura decisamente debole degli indici americani alla luce del rialzo dello 0,25% dei tassi, in linea con le attese, deciso dalla Fed. L'indebolimento del dollaro tranquilizza gli investitori dell'area sull'idea che possa aiutare a isolare almeno i paesi emergenti dalle turbolenze bancarie globali. Mentre Tokyo termina in leggero ribasso (-0,17%), corre Hong Kong (+1,9% a seduta ancora aperto) grazie anche all'exploit di Tencent per i risultati positivi. Bene Shanghai (+0,64%) e Shenzhen (+0,62%), più cauta Seul (+0,31%). In giornata si attende la decisione della Bank of England sui tassi così come quella delle banche centrali di Svizzera e Norvegia. (ANSA).