(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Le nuove ondate di Covid e le restrizioni imposte in Cina sollevano proteste e innervosiscono le Borse. Tokyo ha perso lo 0,4%, Shanghai l'1,13%, Hong Kong (ancora in corso) lascia l'1,7 per cento. In aggiunta alle tensioni locali pesa l'apprezzamento del dollaro e le preoccupazioni per la crescita dell'economia cinese. (ANSA).