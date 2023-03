Borsa: a giorni legge per semplificare le Ipo

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - In Italia tra le sfide da affrontare "c'è quella dei capitali". Per questo "il Mef fra pochi giorni si farà promotore di una iniziativa legislativa del mercato dei capitali italiano", con l'obiettivo di "rafforzare la capitalizzazione delle imprese e affrontare le sfide competitive con maggiore disponibilità di risorse". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo GIorgetti, intervenendo in video-collegamento all'evento "One Inspiring connections", dedicato alla Rete Nazionale Acceleratori, il network realizzato su iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr. L'obiettivo è avere "procedure più snelle e riduzione degli oneri per le aziende che intendono quotarsi", ha aggiunto Giorgetti (ANSA).