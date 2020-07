Borsa, Ft: bond legati a 'ndrangheta venduti sui mercati mondiali

Roma, 7 lug. (askanews) - Obbligazioni finanziarie collegate alla 'ndrangheta sono state vendute sui mercati internazionali tra il 2015 e il 2019. Lo sostiene il Financial Times dopo aver esaminato alcuni documenti legali e finanziari. Per il giornale britannico "gli investitori internazionali hanno acquistato obbligazioni garantite dai proventi del crimine della più potente mafia italiana"."In un caso - spiega il quotidiano di Londra - le obbligazioni, supportate in parte da società di copertura che lavoravano per la 'ndrangheta, sono state acquistate da una delle maggiori banche private in Europa, Banca Generali, in una transazione in cui i servizi di consulenza sono stati forniti dalla società di revisione contabile EY"."Si stima - aggiunge il Financial Times - che un miliardo di euro di questi bond sia stato venduto a investitori internazionali tra il 2015 e il 2019. Alcune obbligazioni erano collegate ad attività che in seguito si è scoperto essere state create da società di copertura della 'ndrangheta".