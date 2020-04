Borsa Europa tiene con Usa, Londra +0,4%

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Mercati azionari del Vecchio continente senza grandi variazioni dopo l'avvio di Wall street: grazie alla ripresa dei titoli di Stato italiani, la Borsa migliore resta quella di Milano che sale dell'1,2% con l'indice Ftse Mib, seguita da Francoforte (stabile su una crescita dello 0,8%), con Londra in aumento dello 0,4%, Parigi dello 0,2% e Madrid che oscilla poco sotto la parità. In Piazza Affari, comunque piuttosto nervosa insieme agli altri listini anche per i dati macroeconomici dagli Stati Uniti, sempre molto bene Ubi in rialzo di quasi quattro punti percentuali a 2,39 euro. In aumento del 3% Ferrari, piatta Eni, in calo dell'1,8% Bper e di un punto percentuale Atlantia con Tim.