Borsa: Europa sotto tiro, pesa variante Delta, Milano -3,3%

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Borse europee sotto tiro in vista dell'avvio di Wall Street, con i futures Usa in rosso nella stagione delle trimestrali. Sui listini incombe l'avanzare della variante Delta che sta minando lo svolgimento dei giochi olimpici di Tokyo e ha costretto il premier britannico Boris Johnson all'autoisolamento. Milano (Ftse Mib -3.39%) è la peggiore dietro a Francoforte (-2,69%), Parigi (-2,51%), Madrid (-2,38%) e Londra (-2,28%). Scivola il greggio (-3,77% a 69,19 dollari al barile) per i timori di nuove restrizioni legate al crescere dei contagi, che in Europa hanno superato la soglia delle 50mila unità. Sotto pressione i petroliferi Bp (-4,19%), Shell (-3,65%), Eni (-3,52%) e TotalEnergies (-3,24%), insieme a Saipem (-3,9%). Si assesta sotto quota 109 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali (108,8), con vendite per i bancari Bper (-4,65%), Unicredit (-3,89%), Intesa (-3,38%) e Banco Bpm (-3,15%). Giù in Europa Sabadell (-4,78%), SocGen (-4,33%), Bnp (-4,23%) e Lloyds (-4,23%). (ANSA).