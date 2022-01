Borsa: Europa si indebolisce con Wall Street, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Con Wall Street in negativo, le Borse europee perdono smalto nel finale di seduta e riducono sensibilmente i rialzi. Londra segna un +0,25%, Parigi un +0,42%, Francoforte un +0,18% mentre l'inflazione in Germania a dicembre è salita al 5,7 per cento. Milano conferma il calo dello 0,4% (Ftse Mib a 27.378 punti) con le vendite su Tim (-2,8%,) e Prysmian (-2,3%). Lo spread tra Btp Bund sale a 135 punti con il rendimento del decennale italiano che si porta all'1,34 per cento. Il petrolio con il wti allunga a New York a 87 dollari al barile. Il prezzo del gas ad Amsterdam è a 75,7 euro Mwh con un calo 3,4 per cento. (ANSA).