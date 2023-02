Borsa: Europa si indebolisce in scia Ny, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Le Borse europee si indeboliscono in scia a Wall Street in attesa della Fed che alzerà ancora i tassi. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, si appiattisce con energia e farmaceutici sotto vendita. A Milano (Ftse Mib +0,20% a 26.660 punti) restano ben comprati i bancari con Bper (+3,3%), Intesa (+1,64%) in attesa dei conti venerdì. Unicredit, dopo l'utile record del 2022, tiene i 18 euro (+0,77%). In fondo al listino Enel (-2,43%) sui timori di discontinuità al vertice riassunti da un report di Morgan Stanley. Fuori dal paniere principale brilla Ovs (+14%) in scia ai conti sopra le attese e a stime positive sul 2023. Tra le altre Piazze Francoforte lima il rialzo allo 0,17% In calo, invece, Parigi (-0,26%) e Londra (-0,27%) . Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 200 punti mentre il rendimento del decennale italiano sfiora il 4,3%. Il gas oscilla sui 60 euro al megawattora con un rialzo del Ttf dei oltre il 4%. L'euro resta forte sul dollaro con cui scambia a 1,0918. (ANSA).