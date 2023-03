Borsa: l'Europa sale guardando inflazione Spagna, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in aumento dopo il dato dell'inflazione spagnola che è diminuita più del previsto a marzo ai minimi degli ultimi 20 mesi, grazie soprattutto al calo dei prezzi dell'energia. Anche sulla speranza che la Bce possa allentare la sua politica monetaria, la Borsa migliore è proprio quella di Madrid che sale dell'1,6%, seguita da Milano, Parigi e Francoforte in aumento di oltre un punto percentuale. Più cauta Amsterdam (+0,6%) e Londra, che sale di un modesto 0,4%. Piatti gli indici azionari di Mosca con il gas che ha limato i suoi rialzi di inizio seduta e ora si muove sulla parità rispetto alla chiusura di ieri attorno ai 43 euro al Megawattora. Stabile sui 182 punti base lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,12%. In Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib ha anche superato quota 27mila punti, Saipem, Interpump, Intesa e Banco Bpm guidano i rialzi tra i titoli principali con aumenti superiori ai due punti percentuali, mentre Inwit è il più debole con un calo di mezzo punto. Nel paniere a bassa capitalizzazione la volatile Mps cresce del 3,9% a quota due euro. In Europa resta solida Deutsche Bank (+2% a 9,3 euro), piatta Credit Suisse, mentre Ubs prosegue il suoi trend positivo dopo la scelta di Sergio Ermotti a nuovo amministratore delegato e sale del 2% a 18,8 euro. (ANSA).