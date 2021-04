Borsa: Europa rallenta con stretta su Covid, Milano +0,18%

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Peggiorano ulteriormente le principali borse europee con la stretta sulle restrizioni anti-Covid decisa dal Governo di Berlino. Milano riduce il rialzo allo 0,2%, Francoforte e Parigi allo 0,15%, mentre ampliano il calo Londra (-0,21%) e Madrid (-0,63%). Negativi i futures Usa ih attesa del report mensile dell'Opec e delle scorte settimanali di greggio, attese in serata dopo gli interventi di 4 membri del Comitato federale della Fed (Fomc). Riduce il rialzo il greggio (Wti +0,47% a 59,98 dollari al barile), con il White Texas che scende di nuovo sotto la soglia dei 60 dollari, mentre resta intorno ai 105 punti il divario tra Btp e Bund tedeschi. Contrastati i petroliferi Shell (-1,1%), Bp (-0,5%), Total (+0,65%) ed Eni (+0,53%). In campo automobilistico corre Porsche Holding (+2%), su nuovi massimi dopo un report di Bloomberg Intelligence che valorizza un'eventuale Ipo di Stoccarda fino a 78 miliardi di euro. Bene Cnh (+1,43%) in attesa di novità sulla trattativa con la cinese Faw per Iveco. Tra i bancari salgono Bnp (+1,5%), Intesa (+0,82%) e Barclays (+0,67%). Invariate Unicredit, Banco Bpm e Bper. Sugli scudi in Piazza Affari Tod's (+7,4%), sull'onda lunga della nomina di Chiara Ferragni in Cda, Piaggio (+4,11%), dopo un report degli analisti di Mediobanca, Iren (+2,74%), con il riacquisto del 2,5% da parte di Metro Holding Torino ed Stm (+1,7%), insieme ai rivali europei Bed (+1,9%) e Asm International (+1,45%). Fiacca Astm (-0,39%) nel primo giorno dell'Opa di Gavio ed Ardian. (ANSA).