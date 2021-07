Borsa: Europa prosegue in rialzo con utility e energia

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Le Borse europee proseguono in rialzo. I mercati tentano di reagire dopo una serie di sedute sottotono. Restano le incognite sulla produzione del petrolio in vista di un accordo dei Paesi dell'Opec+ e sugli effetti dell'inflazione sulla ripresa economica globale. Sotto i riflettori anche l'incremento dei contagi della variante delta del coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è stabile a 1,1811 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,1%. Si muovo in terreno positivo Londra e Madrid (+0,4%) e Francoforte (+0,3%) mentre è piatta Parigi (+0,01%). Nel vecchio continente gira in calo il comparto del lusso (-1,2%), dopo un avvio brillante con i risultati di alcune delle principali società quotate. In rosso anche l'informatica (-0,5%), in scia con l'andamento del mercati asiatici e con la posizione Usa sulla cybersecurity. Seduta all'insegna delle prese di profitto per l'energia (+0,4%), mentre il prezzo del petrolio registra un rialzo con il Wti a 71,75 dollari al barile (+0,2%) e il Brent a 73,58 dollari (+0,1%). Bene anche le utility (+0,6%) e le Tlc (+0,4%). In ordine sparso le materie prime. Poco mosso l'oro mentre l'argento cede lo 0,1%. Il rame avanza dell'1% e il minerale di ferro del 2%. (ANSA).