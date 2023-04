Borsa: l'Europa prosegue debole in attesa di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Le Borse europee proseguono deboli, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I mercati, dopo i dati Pmi su manifattura e servizi, sono alla ricerca di spunti sulle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi per frenare l'inflazione. L'attenzione si concentra anche sui risultati delle trimestrali per testare lo stato di salute dell'economia. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0965 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In terreno negativo Madrid (-0,7%), Francoforte (-0,4%), Milano (-0,2%) e Parigi (-0,1%) mentre sale Londra (+0,1%). I principali listini sono appesantiti dal lusso (-0,9%), dalle banche (-0,8%) e dalle assicurazioni (-0,1%). Debole l'energia (-0,2%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 77,3 dollari al barile (-0,1%) e il Brent a 81,02 dollari (-0,1%). In rialzo le utility (-0,8%), con le quotazioni del gas in aumento dell'1,5% a 41,17 euro al megawattora. Bene la farmaceutica (+1,2%). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund si attesta a 187 punto, con il rendimento del decennale italiano al 4,32%. In aumento anche i tassi della Spagna al 3,49% e della Grecia al 4,27%. L'oro è in flessione dello 0,8% a 1.988 dollari l'oncia. A Piazza Affari vola Recordati (+4,9%), dopo l'assemblea degli azionisti. Mostra i muscoli Banco Bpm (+3,1%), dopo le parole del ceo Giuseppe Castagna sulle prospettive future. Bene Saipem (+2,3%), con i risultati del trimestre in crescita e l'avvio dei lavori per un impianto di urea in Australia. Nel listino principale scivola Tim (-3,8%), dopo che Vivendi si è astenuta in assemblea. Male anche Stellantis (-1,9%) e Moncler (-1,4%). (ANSA).