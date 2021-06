Borsa: Europa positiva guarda a mosse banche centrali

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Le Borse europee proseguono in moderato rialzo con gli investitori incerti in attesa di decifrare le posizioni di alcuni esponenti della Bce. L'attenzione si concentra sull'inflazione e il sostegno all'economia mentre si è in attesa del bollettino della Bce e della riunione della Banca d'Inghilterra. Resta alta l'attenzione sui prezzi delle materie prime e il loro impatto sulla ripresa economica globale. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In rialzo Parigi e Madrid (+0,4%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,2%). I mercati sono sostenuti dall'informatica (+0,8%) e dalle auto (+0,6%). Bene anche le banche (+0,4%) mentre sono in calo l'energia e le Tlc (-0,3%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1943 a Londra. Prosegue la corsa del petrolio Wti che sale a 73,50 dollari al barile, in rialzo dello 0,5%. Scende il prezzo dell'oro (-0,3%) mentre è poco mosso l'argento. In calo il rame (-1,4%) mentre avanza il minerale di ferro (+1,3%). (ANSA).