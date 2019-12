Borsa: Europa positiva, allunga Londra

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Le Borse europee marciano ben intonate, con Londra (+1,7%) che allunga il passo dopo un avvio debole. Nel Regno Unito volano le utility (+7,5%), le auto (+4%) e le banche (+3,7%). Prosegue la corsa la sterlina che passa di mano a 1,3385 sul dollaro. I mercati apprezzano la decisione del presidente statunitense Donald Trump di dare il via libera all'accordo con la Cina sui dazi, con Pechino che si impegna chiudere la partita se sarà di "beneficio reciproco". Andamento positivo per Madrid (+1,5%), Francoforte (+1,3%) e Parigi (+1,2%). Tra i comparti azionari si mettono in mostra le auto (+2,5%), le utility (+2,1%), le banche (+2%) e l'hi-tech (+1,8%).