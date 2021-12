Borsa: Europa poco mossa la vigilia di Natale, Londra +0,3%

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Sono poco mosse le 3 principali borse europee aperte la vigilia di Natale, tra scambi ridotti al lumicino. Londra (+0,38%) è la migliore, seguita da Parigi (+0,06%) ed Amsterdam (+0,05%). Pochi gli spunti in attesa della campanella finale che suonerà alle 13.30 nella City e 35 minuti più tardi nelle altre due piazze del circuito Euronext. Chiuse Milano, Francoforte e Madrid, insieme a New York. Prosegue il calo del Brent (-1,03% a 76,06 dollari al barile), mentre il gas lascia sul campo un altro 20% ad Amsterdam, riportandosi a quota 106,5 euro al Mwh. Un quadro che non impedisce a Bp (+0,4%), e Shell (+0,27%) di girare in positivo, seguite da TotalEnergies (+0,11%). Segno meno per i produttori di semiconduttori Amsl Holding (-0,3%), Asm International (-0,37%) e Be Semiconductor (-0,16%), con gli analisti di Bloomberg che prevedono un calo del mercato in Cina nel 2022 dopo un anno di "forti acquisti". In campo automobilistico viene scambiata solo Renault (+0,5%), mentre sono diverse le banche oggi sul mercato. Tengono con Abn Amro (+0,74%), Hsbc (+0,68%), Natwest (+0,53%), Barclays (+0,44%) e Credit Agricole (+0,4%), cede invece SocGen (-0,28%). Contrastati i farmeceutici Astra Zeneca (+0,54%) e Sanofi (-0,31%). Bene il lusso con Burberrry (+0,76%) e Kering (+0,62%), caute invece Lvmh (+0,17%) ed Hermes (+0,07%). Acquisti suoi costruttori inglesi Vistry (+1,02%) e Persimmon (+0,81%) e sui media Publicis (+1,4%), Informa (+1,53%) e Ubisoft Entertainment (+1,31%), seguiti da Vivendi (+0,67%) e Bolloré (+0,69%). (ANSA).