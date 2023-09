Borsa: Europa poco mossa, future Usa positivi, Milano in parità

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Borse europee poco mosse nel primo giorno della settimana in cui decidono sui tassi la Fed e le banche di Inghilterra e Giappone. Londra (+0,1%) è l'unica in rialzo, Milano si muove a cavallo della parità al pari di Madrid, Francoforte cede lo 0,2% e Parigi lo 0,4. Positivi i future Usa in assenza di dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi. Sale a 179 punti il differenziale tra Brtp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,6 punti al 4,48% e quello tedesco di 1,8 al 2,68%. Stabile l'euro a 1,06 dollari, cos' come la sterlina, che passa di mano a 1,23 biglietti verdi, mentre il rublo si indebolisce a 96,97 sul dollaro e 103,36 sull'euro.

In rialzo il greggio (Wti +0,9% a 91,59 dollari al barile), mentre prosegue in calo il gas naturale (-4,6% a 34,81 dollari al barile) con il riavvio degli impianti di Gnl australiani di Chevron dopo alcune giornate di sciopero e grazie alla ripresa dei flussi dalla Norvegia, che ha risolto i problemi della piattaforma di estrazione Troll, la principale del paese. Scivola SocGen (-6,65%), il cui piano strategico al 2026 delude gli investitori sul fronte dei ricavi, inc rescita annua tra lo 0 e il 2%. Deboli anche Credit Agricole (-0,59%) e Bpn (-0,29%), mentre corre Banco Bpm (+2%), seguita da Mps (+1,32%), Sabadell (+1,06%) e Unicredit (+0,55%). Poco mossa invece Intesa (+0,12%), Il rialzo del greggio favorisce Tenaris (+0,87%), ma non scalda più di tanto Eni (+0,28%) e Bp (+0,38%). Fiacche invece TotalEnergies (-0,08%) e Shell (-0,13%). Crolla il produttore di semiconduttori Nordic (-14,27%), che ha ridotto le stime sul terzo trimestre a causa della domanda debole, senza dare una previsione per l'intero esercizio a causa di una "visibilità limitata per il resto dell'anno". Segno meno anche per Be Semiconductor (-1,48%) ed Stm (-1,22%). Deboli gli automobilistici Volkswagen (-0,77%) e Volvo (-0,7%), resiste invece Stellantis (+0,2%). (ANSA). .