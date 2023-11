Borsa: Europa poco mossa, future Usa positivi, Milano +0,2

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Appaiono poco mosse le principali borse europee nel giorno degli indici indici Pmi di Italia, Francia, Germania e dell'Eurozona. Positivi i future Usa, in assenza di dati, ma con l'idea che la stretta sui tassi sia ormai al culmine. A parte Milano (+0,22%) gli altri listini europei sono in calo, da Parigi (-0,31%) a Francoforte (-0,17%) e da Madrid (-0,16%) a Londra (-0,08%). Sale la tensione sui titoli di stato, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 188 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 8,3 punti al 4,58% e quello tedesco di 6,2 punti al 2,7%.

Prosegue la corsa del greggio (Wti +1,8% a 81,55 dollari al barile), mentre scivola il gas naturale (-3,64% a 46,3 euro al MWh). Debole il dollaro a 0,93 euro, 0,8 sterline e 92,31 rubli. Scivola Tim (-2%) dopo un rialzo in apertura all'indomani del via libera alla cessione della rete a Kkr, su cui ha annunciato una battaglia legale Vivendi (-1,39%), che secondo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti "ha i suoi diritti e li eserciterà", ma "il progetto è quello". In ordine sparso i petroliferi Bp (-0,04%), Eni (+0,04%), TotalEnergies (+0,05%) e Shell (+0,37%), mentre corre Tenaris (+1,74%) dopo i conti trimestrali, l'acconto di 0,2 euro sul dividendo e il riacquisto di titoli per 1,2 miliardi di euro annunciati lo scorso1 novembre. Contrastati i bancari: salgono Standard Chartered (+1,6%), Intesa (+1,44%), Bper (+1,36%), Banco Bpm (+1,07%), NatWest (+0,78%), Mps (+0,6%) e Unicredit (+0,36%), cedono invece Lloyds (-0,57%), SocGen (-0,34%) e Santander (-0,24%). (ANSA). .