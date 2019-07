Borsa: Europa piatta e senza spunti

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - Le Borse europee sono prive di spunti e proseguono le contrattazioni piatte. Gli investitori restano alla finestra dopo le vicende della Turchia e l'attesa delle mosse della Fed sui tassi d'interesse. Sullo sfondo resta l'incertezza per l'economia e per il commercio internazionale in attesa delle trattative tra Usa e Cina. L'euro sul dollaro resta debole a 1,1217 a Londra. Invariato l'indice d'area Stoxx 600. Piatte Londra (+0,08%), Parigi (-0,07%). in calo Madrid (-0,3%) e Francoforte (-0,1%). Male anche Atene (-1,3%), dopo l'esito del voto politico e l'elezione del nuovo premier. In positivo Milano (+0,16%). A Piazza Affari si mettono in mostra Mps (+6,2%), Juventus (+4%) e Pirelli (+3,5%). In fondo al listino Fineco (-1,7%). Male anche Unicredit e Banco Bpm (-0,9%), Intesa (-0,2%) e Poste (-0,1%).