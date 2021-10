Borsa: Europa piatta cerca spunti, fari su materie prime

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Le Borse europee proseguono poco mosse con gli investitori che cercano spunti in una giornata scarna di dati macroeconomici. I mercati sembrano aver distolto l'attenzione dall'inflazione in attesa di una positiva stagione delle trimestrali. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,1%. Poco variate Londra (-0,03%), Parigi (-0,02%), Francoforte (+0,02%) mentre sale Madrid (+0,3%). I listini del Vecchio continente sono sostenuti dalle utility (+0,5%), informatica (+0,4%) e le auto (+0,3%). In calo la farmaceutica (-0,4%), le banche (-0,1%) e le assicurazioni (-0,3%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1654 a Londra. Fari puntati sulle materie prime, con il petrolio che prosegue la corsa mentre le contrattazioni del gas sono in calo. In rialzo il prezzo dell'oro (+1,1%), argento (+2,35%) mentre è piatto il minerale di ferro. (ANSA).