Borsa: Europa perde colpi, Milano gira in calo

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Si sgonfia il rimbalzo delle Borse europee, con Milano maglia nera che passa brevemente in territorio negativo e poi riagguanta la parità. Il Ftse Mib cede lo 0,2% mentre Francoforte torna in parità e Parigi e Londra riducono i rialzi, rispettivamente, allo 0,4 e allo 0,3%. Meno brillanti anche i future su Wall Street con il Dow Jones che dimezza i progressi allo 0,4%. Il clima sui listini si conferma dunque volatile dopo lo scossone di ieri e la minaccia di una correzione, rispetto ai massimi raggiunti da molte Borse, sempre incombente. Lo spread Btp-Bund si riapre a 110 punti base mentre anche il petrolio rallenta la corsa, con il brent che riduce il rialzo allo 0,1%. Appesantiscono i listini, dove i timori legati alla variante Delta e all'inflazione non sono assopiti, i titoli tecnologici, della salute, le auto e quelli legati al turismo. (ANSA).