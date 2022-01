Borsa: Europa peggiora con Wall street, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Piazza Affari e gli altri listini azionari europei ampliano le loro perdite dopo l'avvio pesante di Wall street e i dati macroeconomici odierni dagli Stati Uniti, in particolare le scorte all'ingrosso, cresciute leggermente sopra le attese: il mercato più pesante è Amsterdam che scende dell'1,7%, con Parigi in calo dell'1,2%, seguiti da Francoforte e Milano negativi di un punto percentuale. Provano a tenere Londra e Madrid, in calo comunque dello 0,5%. Peggiora leggermente inoltre lo spread a quota 133 con il rendimento del Btp a 10 anni che si muove attorno all'1,3%, anche se i titoli di Stato italiani restano quelli oggi meno sotto tensione rispetto ai bond degli altri Paesi Ue. In Piazza Affari scivola Nexi, spesso molto volatile e che cede il 5%, seguita da Stm, Interpump e Amplifon, tutti in ribasso di oltre quattro punti percentuali. Nel listino principale sempre bene Leonardo e Pirelli in aumento di oltre l'1%. Sulla stessa linea tra i titoli a bassa capitalizzazione Carige, che prova a tenere quota 0,9 euro in attesa delle decisioni del Fondo interbancario sulle offerte per la sua acquisizione. (ANSA).