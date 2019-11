Borsa: Europa su parità, Londra +0,3%

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Pochi movimenti sui listini azionari europei, che sembrano attendere Wall street e la diffusione dei dati macroeconomici statunitensi del primo pomeriggio: la Borsa migliore è quella di Londra che sale dello 0,3%, seguita da Francoforte in marginale rialzo (+0,1%), con Parigi e Milano (Ftse Mib -0,01%) che ondeggiano attorno alla parità. In Piazza Affari, sempre bene Azimut (+2,3%), con Saipem, Eni e Mps che crescono oltre il punto percentuale. In calo dell'1% invece Hera e Ferrari, qualche vendita su Atlantia (-0,9%), con Tim in ribasso dello 0,7%.