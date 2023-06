Borsa: l'Europa migliora con i futures Usa, Milano -0,28%

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Migliorano le Borse europee che hanno smesso di fare i conti col calo peggiore delle attese sull'export cinese e con le previsioni non entusiasmanti dell'Ocse sull'economia mondiale. Le aiuta il miglioramento dei futures su Wall Street. Milano scende dello 0,28% appesantita da Fineco (-2,78%) dopo la raccolta a maggio, Leonardo (-2,15%) e Ferrari (-1,33%). Bene invece Saipem (+2,13%), Recordati (+1,34%) e Stm (+1,11%) che guadagna terreno dopo l'alleanza in Cina per la produzione di semiconduttori.

Madrid (+0,89%) si conferma la migliore spinta dai conti di Inditex, azzerano le perdite anche Francoforte (+0,04%) e Parigi (+0,03%), fa meglio Londra (+0,13%) dove Halifax ha segnalato che i prezzi delle case hanno registrato il loro primo calo dal 2012. A livello valutario c'è da segnalare la caduta della lira turca che ha toccato nuovi minimi rispetto al dollaro (-7%): la nomina da parte del presidente di Mehmet Simsek nuovo ministro delle Finanze fa attendere una politica monetaria più ortodossa e minori interventi a sostegno della moneta locale. Sul fronte della materie prime sono ancora in crescita (+1,1%) il greggio Usa oltre i 72,5 euro al barile e il Brent a 77 dollari. Bene senza strappi il gas (+0,97% a 25 euro al megawattora) ad Amsterdam. (ANSA). .