Borsa: Europa incerta con strette Covid, Milano -0,9%

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Passata la fiammata di tensione dopo le strette di diversi Paesi per affrontare la pandemia Covid, a iniziare dal lockdown quasi immediato decretato dall'Austria, le principali Borse azionarie del Vecchio continente si mantengono incerte, con Londra che cede lo 0,3%, Parigi lo 0,1%, Francoforte e Amsterdam piatti. Molto più pesanti i listini dei Paesi storicamente sotto la pressione dei mercati e una forte incidenza dei titoli bancari, con Madrid che perde un punto percentuale e Milano lo 0,9% nell'indice Ftse Mib. Scivola Vienna, che perde oltre il 2%. In Piazza Affari l'idea di ulteriori provvedimenti restrittivi in Europa penalizza Autogrill, che cede il 7% a 6,1 euro, ma le vendite in generale restano concentrate sulle banche: Mps e Unicredit perdono oltre tre punti percentuali, con Intesa in calo del 2,9%. Male anche Leonardo (-3,1%) mentre schizza al rialzo Tim, che cresce del 3% a 0,345 euro. (ANSA).