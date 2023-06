Borsa: l'Europa incerta attende Powell, teme inflazione Uk

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Si muovono in ordine sparso i listini europei in attesa dell'audizione davanti al Congresso del presidente della Fed Jerome Powel. L'inflazione in Uk, che non molla e resta all'8,7% a maggio, fa prevedere poi che domani la Bank of England intervenga con un rialzo dei tassi pari allo 0,5%.

Londra è così la Borsa più debole (-0,39%) nel Vecchio Continente. La sterlina dopo un movimento all'insù si è assestata rispetto al dollaro mentre sono in aumento i rendimenti dei titoli di Stato inglesi con la scadenza a due anni che ha toccato il massimo da 15 anni al 5,11% sulle scommesse di un intervento più deciso dei BoE per tenere a bada i prezzi al consumo. Si muove intanto poco sopra la parità Francoforte (+0,03%) e cede invece Parigi (-0,21%) mentre Milano è la migliore (+0,22%). Bene nel complesso i titoli delle banche, vendite invece sul settore immobiliare. (ANSA). .