(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Il 2022 si chiude in calo per le Borse in Europa. Londra, seduta breve per le festività, ha perso lo 0,81%, Francoforte l'1,05%, Parigi l'1,5%, Madrid l'1,13%, Milano l'1,45 per cento. Lo Stoxx600, l'indice di riferimento del Vecchio Continente ha perso l'1,3% e nessun settore è stato risparmiato dalle vendite. (ANSA).