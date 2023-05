Borsa: l'Europa in rialzo con i passi in avanti sul debito Usa

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Le Borse europee sono in moderato rialzo con gli investitori che valutano positivamente i passi in avanti sul tetto del debito negli Stati Uniti. Poco mossi i titoli di Stato dopo il bollettino della Bce ed in vista degli interventi in giornata di Cristine Lagarde e Jerome Powell. Attesa per la revisione periodica del rating per l'Italia da parte di Moody's. Sul fronte valutario poco mosso l'euro a 1,0773 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Avanzano Parigi e Francoforte (+0,4%), Londra e Parigi (+0,3%). I principali listini europei sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,1%). Acquisti anche sull'energia (+0,9%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,6% a 72,32 dollari al barile e il Brent si attesta a 76,4 dollari (+0,7%). Poco mosse le banche (-0,03%) mentre salgono le assicurazioni (+0,2%). Seduta in rialzo per le auto (+1%) e le utility (+0,1%), con il prezzo del gas in lieve rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'1,8% a 30,33 euro al megawattora. I rendimenti dei bond governativi si mostrano calmi. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 187 punti, con il tasso del decennale italiano stabile al 4,3% e quello tedesco al 2,43%. L'oro cede lo 0,57% a 1.965 dollari l'oncia. (ANSA). .