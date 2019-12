(ANSA) - ROMA, 12 DIC - L'orizzonte della guerra sui dazi si schiarisce tra Usa e Cina e i mercati ne approfittano per un deciso rimbalzo. In scia a Wall street allungano il passo le Borse europee, già rinfrancate dalle parole della Lagarde, il nuovo presidente della Bce che ha promesso terrà i tassi bassi e proseguirà con il Qe finchè necessario. Francoforte ha guadagnato lo 0,57%, Parigi lo 0,4%, Londra lo 0,79%, Milano l'1,02 per cento.