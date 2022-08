Borsa: Europa in rialzo dopo inflazione Usa, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Le Borse europee accolgono con entusiasmo il rallentamento dell'inflazione negli Usa. Dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza i listini hanno intrapreso in modo stabile la strada del rialzo. Calano i rendimenti del titoli di Stato con il decennale italiano che scende di 10 punti base al 2,91%. Sul fronte valutario l'euro si rafforza sul dollaro e passa di mano a 1,0332. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. Si muovono in rialzo Francoforte (+1%), Milano (+0,7%), Parigi (+0,5%), Madrid (+0,4%) e Londra (+0,1%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,9%) e dai trasporti (+1,4%). Bene anche le auto (+1,4%) e le banche (+0,2%). Seduta in calo per l'energia (-1,1%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 88,74 dollari al barile con una flessione del 2,1%. Il Brent si attesta a 94,29 dollari (-2%). Sul fronte azionario sono in calo anche le utility (-0,3%) con il gas che torna a rialzare la testa. Ad Amsterdam il prezzo si attesta 206 euro al megawattora con un incremento del 7,4%. A Piazza Affari corrono Iveco (+3,6%), Prysmian (+3,2%) e Recordati (+3%). Andamento positivo anche per Stm (+2,6%) e Nexi (+2,5%). In fondo al listino Tenaris (-2,2%), Eni (-1,6%) e Mps (-1,1%). (ANSA).