Borsa:Europa in rialzo con dati Germania

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo e ignorano i dati in calo della produzione industriale tedesca. I mercati restano fiduciosi sull'esito delle trattative tra Usa e Cina sul mercato internazionale, in attesa di conoscere l'andamento dell'occupazione negli Stati Uniti. Prosegue stabile l'euro sul dollaro a 1,1108 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,2%. In positivo Londra (+0,4%), Parigi (+0,3%), Francoforte e Madrid (+0,2%). Nel Vecchio continente sono in rialzo i comparti dell'hi-tech (+0,8%) e le banche (+0,6%). Bene anche le auto (+0,5%) con Renault (+1,4%), Peugeot (+0,9%) e Volkswagen (+0,5%). Seduta in calo per il comparto dell'energia (-0,1%), in attesa degli esiti della riunione dell'Opec+.