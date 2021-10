Borsa: Europa in rialzo con banche, Parigi +0,3%

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - La seduta di scambi per i mercati azionari in Europa prosegue in rialzo. Londra sale dello 0,16%, Parigi dello 0,39%, Francoforte dello 0,26%, Madrid dello 0,24% e Milano dello 0,35 per cento. A sostenere i listini sono i titoli bancari (indice di settore +1,7%): Hsbc guadagna l'1,9%, Bnp Paribas il 2,3%, Deutsche Bank il 2,9% e a Milano Intesa Sanpaolo è tra i maggiori contributori al rialzo dell'indice (+1,59%) anche se il guadagno maggiore è quello segnato da Banco Bpm (+2,5%). (ANSA).