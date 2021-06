Borsa: Europa in rialzo con l'apertura in calo di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Proseguono positive la seduta le principali Borse europee, dopo l'apertura in lieve calo di Wall Street, mentre i mercati guardano soprattutto a eventuali spinte dell'inflazione, in attesa dei dati dalla Cina Mercoledì e dagli Usa giovedì. Guardingo l'oro (+1,7%) a 1.889 dollari l'oncia, che però alcuni analisti dichiarano pronto a sgonfiarsi di molto sul medio termine. Le migliori Piazze in Europa, dove l'indice Sentix di fiducia degli investitori a giugno risulta migliore delle aspettative, rimangono Milano e Madrid (+0,7%), seguite da Parigi (+0,5%), Londra (+0,3%) e Francoforte (+0,07%), sulla parità, col peso del calo degli ordini di fabbrica in Germania ad aprile. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,3%, sostenuto soprattutto da servizi di comunicazioni e beni voluttuari. Forte l'edilizia, da Persimmon (+3,7%) a Bellway (+2,6%). Bene anche i corrispondenti materiali, con ad esempio Crh (+1,5%). Non altrettanto l'estrattivo, con cali anche decisi, come quello di Anglo American (-1,8%). Male il comparto rame, in particolare per Antofagasta (-2,4%), con la materia prima in rialzo (+1,7%) a 9.955 dollari alla tonnellata. Salgono i prezzi anche degli altri metalli, dall'alluminio (+2%9 a 2.455 dollari alla tonnellata al nichel (+0,7%) a 18.020 dollari la tonnellata. Eccezione il minerale di ferro (-2,9%9 a 1.124 dollari la tonnellata. Tra i componenti auto, in ordine sparso, corre Continental (+2,5%). Per le automobili, tutte in positivo, bene soprattutto Porsche (+1,5%) e Bmw (+1,4%). In forma la quasi totalità dei petroliferi, iniziando da Omv (+1,6%) e Lundin (+1%), col greggio piatto (wti -0,06%) a 69,5 dollari al barile. Nell'industria, si rinforza il comparto aereo, con la ripresa dei viaggi, mentre si allentano le restrizioni causate dal Covid 19 e guadagnano in particolare easyJet (+2,3%) e Aeroports de Paris (+2,2%). In rialzo la maggioranza delle banche, partendo da Unicredit (+3,3%9 e Barlclays (+2,1%), con eccezioni in rosso tra quelle del Nordeuropa. In negativo i semiconduttori, cominciando da Asm (-1%) e Stm (-0,8%). (ANSA).