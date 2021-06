Borsa: Europa in rialzo, 9 sedute consecutive

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Continua ininterrotta la serie di rialzi per le Borse europee. E' la nona seduta in rialzo, per chi ama le statistiche è la serie più lunga dal 1999, con gli investitori che abbandonano i settori ciclici e passano ai difensivi. L'indice Stoxx Europe 600 è aumentato dello 0,2%, Londra ha chiuso in rialzo dello 0,17%, Parigi dello 0,2% e solo Francoforte perde terreno (-0,12%). "Stiamo aspettando la Fed - dicono attendisti gli operatori - per qualsiasi indicazione su inflazione e sul tapering". Ora il tema chiave per gli investitori è l'equilibrio nei portafogli cercando di capire chi trarrà beneficio nei prossimi mesi. (ANSA).