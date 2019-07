Borsa:Europa in positivo,in testa Milano

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - Le Borse europee marciano stabilmente in positivo, in linea con l'andamento di Wall Street. Piazza Affari (+2,2%) guida i listini del Vecchio Continente con lo spread tra Btp e Bund che scende a 204 punti base ed il rendimento del decennale italiano all'1,66%. Il clima di euforia sui mercati arriva dopo la decisione della commissione europea di non avviare nessuna procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Si respira aria positiva anche per l'accordo sulle nomine europee. In Europa, oltre a Milano, si mette in mostra Madrid (+1,2%). Bene Parigi, Londra e Francoforte che guadagnano lo 0,6%. A Piazza Affari corrono le banche con Ubi (+6,6%), Banco Bpm (+6,1%) e Fineco (+4,3%). In rialzo Fca (+3,1%) e Atlantia (+2,3%). Debole Saipem (-0,4%) e Tenaris (-0,1%).