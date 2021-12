Borsa: Europa in ordine sparso, Londra +0,4%, Parigi -0,2%

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Si muovono in ordine sparso le 3 principali borse europee aperte la vigilia di Natale, ciascuna secondo una propria direzione. La migliore è Londra (+0,4%), a meno di mezz'ora dalla chiusura. Debole Parigi (-0,2%), che chiude poco dopo le 14 insieme ad Amsterdam (-0,04%). Chiuse per l'intera giornata invece Milano, Francoforte e New York. Riduce il calo del greggio (Brent -0,1% a 76,52 dollari al barile), mentre il gas lascia sul campo oltre il 24% ad Amsterdam, riportandosi a quota 100 euro al Mwh. Caute Shell (+0,14%) e Bp (+0,22%), mentre frena TotalEnergies (-0,3%). Segno meno per i produttori di semiconduttori Amsl Holding (-0,68%) e Asm International (-0,37%), con gli analisti di Bloomberg che prevedono un calo del mercato in Cina nel 2022 dopo un anno di "forti acquisti". In campo automobilistico viene scambiata solo Renault (+0,64%), mentre in campo bancario tengono Lloyds (+0,76%), Hsbc (+0,59%)e Credit Agricole (+0,47%) a differenza di SocGen (-0,18%). (ANSA).