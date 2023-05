Borsa: Europa in cauto rialzo, future contrastati, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Si muovono in cauto rialzo le principali borse europee dopo un avvio debole. Madrid (+0,44%) è la migliore seguita da Milano (Ftse Mib +0,4%), Londra (+0,35%), Francoforte (+0,3%) e Parigi +0,15%). Gli occhi sono puntati sugli indici Zew dalla Germania e sulla disoccupazione e sul Pil trimestrale dell'Eurozona, dopo dati deludenti nel Regno Unito, mentre in Italia l'inflazione è cresciuta meno delle stime. In arrivo dagli Usa le vendite al dettaglio, la produzione industriale, le scorte di magazzino e le anticipazioni Api sulle scorte di greggio.

In calendario anche gli interventi della presidente della Bce Christine Lagarde e di alcuni membri del Fomc della Fed. Si stabilizza sopra i 187 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 3,5 punti al 4,144% e quello tedesco di 3,3 punti al 2,271%. Gira al rialzo il greggio (Wti +0,2% a 71,24 dollari al barile), rimangono invece deboli l'oro (-0,25% a 2.009 dollari l'oncia) e il gas naturale (-1,03% a 31,97 euro al MWh). Acquisti sui produttori di semiconduttori Asm (+2,59%), Infineon (+2,32%) ed Stm (+1,4%). Fiacchi i petroliferi TotalEnergies (-0,3%), Eni (-0,25%) e Shell (-0,23%), mentre guadagna terreno Bp (+0,34%). In campo telefonico debole Vodafone (-2,9%) dopo la trimestrale, mentre Tim (-2,87%) riduce il calo iniziale a seguito dell'indiscrezione di Bloomberg su una possibile rinuncia di Cdp all'offerta per la rete fissa. Deboli glia automobilistici Volkswagen (-1,16%) e Mercedes (-0,7%), contrastati i bancari Credit Agricole (+0,96%), Barcalys (+0,72%), Unicredit (+0,2%) e Banco Bpm (-0,54%). Invariata Intesa. (ANSA). .