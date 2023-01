Borsa: Europa in calo tra trimestrali e banche centrali

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Le Borse europee proseguono in flessione mentre gli investitori si preparano ai nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. Sotto la lente anche le trimestrali, in particolare delle banche che registrano una significativa crescita. Scendono i rendimenti dei titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 186 punti e il tasso del decennale italiano al 4,14%. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,5%. In calo Londra (-0,6%), Parigi (-0,4%), dopo il Pil e l'inflazione, Francoforte (-0,5%) e Madrid (-0,3%). I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dall'energia (-1%), con il prezzo del petrolio in forte calo. Il Wti scende a 76,96 dollari al barile (-1,1%) e il Brent a 83,89 dollari (-1,2%). Scendono anche i tecnologici (-0,7%) e le Tlc (-0,5%). Deboli le utility (-0,3%), con il gas che registra un balzo. Ad Amsterdam il prezzo sale a 58,8 euro al megawattora (+6,8%). Vendite sulle assicurazioni (-0,5%) mentre salgono le banche (+0,2%), dopo i risultati finanziari di alcuni gruppi e con la prospettiva di maggiori ricavi per effetto del rialzo dei tassi d'interesse. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0823 sul dollaro con una flessione dello 0,2%. Seduta in calo anche per l'oro che cede l'1,3% a 1.905 dollari l'oncia. (ANSA).