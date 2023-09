Borsa: Europa in allungo, future Usa contrastati, Milano +0,85%

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Allungano il passo le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con i future Usa contrastati, in attesa di una serie di dati macro. Parigi guadagna l'1,55%, Francoforte l'1%, Londra e Milano lo 0,85% e Madrid lo 0,4%. In rialzo a 176,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 8 punti base al 4,41% e quello tedesco di 5,7 al 2,64%. Si conferma sopra i 90 dollari al barile il greggio (Wti +0,37% a 90,49 dollari), mentre il gas risale sopra la soglia dei 35 euro, pur restando in territorio negativo (-0,69% a 25,28 euro al MWh).

Risale l'euro a 1,06 dollari, stabile la sterlina a 1,24 dollari. Cede lo yen a 147,86 sul biglietto verde, mentre il rublo risale a 96,18 sul dollaro. Dopo l'inflazione in Francia e in Italia sono attesi negli Usa i prezzi alle importazioni, l'indice manifatturiero di New York, la produzione industriale e gli indici del Michigan sull'inflazione attesa e sulla fiducia dei consumatori. Sugli scudi il comparto del lusso dopo il dato sulle vendite al dettaglio in Cina. Richemont guadagna il 4,18%, Lvmh il 3,81% e Keroing il 2,85%, mentre svetta Moncler (+2,54%) in Piazza Affari. Sotto pressione i produttori di semiconduttori Asm (-5,2%), Be (-3,05%) ed Asml (-2,41%) mentre tiene Stm (+0,43%) a Milano e a Parigi. Acquisti sui petroliferi TotalEnergies (+0,93%), Bp (+0,76%), Shell (+0,59%) ed Eni +0,55%). Bene le banche con Bper (+1,72%), Barclays (+1,61%), Banco Bpm (U+1,6%), Unicredit (+0,97%) e Intesa (+0,85%). Poco mossa Mps (+0,08%). (ANSA). .