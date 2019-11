Borsa:Europa gira in rialzo,Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Le Borse europee girano in positivo, con gli investitori che restano alla finestra in attesa delle mosse della Cina nei confronti degli Stati Uniti. Piazza Affari (+0,1%) migliora dopo il Pil definitivo del terzo trimestre ed in vista dei dati su disoccupazione e inflazione. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo 1,0997 a Londra. In rialzo Madrid (+0,3%), Parigi e Francoforte (+0,1%) mentre è in rosso Londra (-0,2%). Nel Vecchio continente sono in terreno positivo l'hi-tech (+0,4%) e le tlc (+0,1%). In calo banche ed energia (-0,1%). Contrastato il comparto delle auto (-0,2%) con Daimler (-0,7%), dopo l'annuncio del taglio di 10 mila posti di lavoro nel mondo, Peugeot (-0,6%) e Volkswagen (-0,2%). In rialzo Renault (+1,2%), Fca (+0,2%) e Ferrari (+0,4%). A Piazza Affari resta pesante Buzzi Unicem (-3,7%). In calo anche Atlantia (-1,9%) con la concessione Aspi in bilico. In rialzo Mediaset (+0,6%), in vista dell'accordo con Vivendi (+0,5%).