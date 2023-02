Borsa: Europa forte dopo inflazione Germania, Milano +1,4%

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Il dato dell'inflazione tedesca leggermente sotto le stime, che fa sperare in un allentamento della politica monetaria della Bce, rafforza ancora i mercati azionari del Vecchio continente: le Borse migliori sono quelle di Francoforte e Amsterdam, che salgono di un punto percentuale e mezzo, seguite da Milano Ftse Mib (+1,4%). In forte ribasso i rendimenti dei titoli di Stato europei, con il Btp a 10 anni che scende di 10 punti base al 4,1% e lo spread con la Germania che resta piuttosto stabile sui 184 'basis point'. In Europa, tra l'ottimismo generale, spiccano le forti vendite a Zurigo sul Credit Suisse dopo i conti che segnano una perdita record e il 'warning' sui conti per il 2023: il titolo cede il 10% sotto i tre franchi svizzeri, a un minimo di seduta di 2,87. Bene invece Credit agricole, che a Parigi sale del 5% a 11,8 euro. In Piazza Affari corre Mps dopo i conti e il calo di ieri, con il titolo sempre molto volatile ma che sale del 10% a 2,58 euro dopo un secondo passaggio in asta e un aumento dal 20 gennaio superiore al 20%. Bene anche Unicredit e Stellantis in crescita di tre punti percentuali, mentre tra i titoli principali sono in calo Hera (-1,4%) e Tim, che cede l'1,3% a a 0,3 euro in attesa di novità concrete sul la rete dopo l'offerta non vincolante sulla rete avanzata dal fondo statunitense Kkr. (ANSA).