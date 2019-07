Borsa: Europa fiacca, Francoforte debole

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente in calo: Londra cede lo 0,2%, Milano dopo un partenza incerta perde lo 0,4% con l'indice Ftse Mib, Parigi lo 0,6% mentre Francoforte cede l'1,2% appesantita da Deutsche Bank in calo di oltre il 4%. Male sulla Borsa tedesca anche Basf (-6%) e Continental (-4,4%) mentre in Piazza Affari le vendite si concentrano sempre su Saipem (-2,7%) e Fineco (-2,5% a 10,05 euro) dopo la cessione dell'ultima quota da parte di Unicredit. Cnh e Pirelli perdono circa due punti, mentre spicca in positivo Nexi che guadagna l'1,4%.