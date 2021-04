Borsa: Europa fiacca dopo fiducia Germania, Milano +0,05%

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Riducono il rialzo le principali borse europee dopo i dati sulla fiducia economica in Germania, salita ma meno delle stime degli analisti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 106,3 punti. Milano (Ftse Mib +0,05%) si porta appena sopra la parità così come Francoforte (+0,07%) e Parigi (+0,1%). Invariata Londra, più brillante invece Madrid (+0,77%). Contrastati i futures Usa, positivi sul Dow Jones e negativi sul Nasdaq in vista degli ordini di beni durevoli e a due giorni dalla riunione del Comitato Federale della Fed sui tassi. In arrivo numerose trimestrali, da Tesla, attesa per oggi, seguita domani da quelle di Microsoft e Google. Mercoledì tocca ad Apple e Facebook per concludere giovedì con Amazon. Scivola ad Amsterdam Philips (-3,1%), nonostante il Mol trimestrale migliore delle stime, che ha annunciato accantonamenti per 250 milioni per uno prodotto medicale. Poco mossi i petroliferi Total (-0,33%), Eni (-0,1%), Shell (+0,01%) e Bp (+0,34%) con l'ulteriore calo del greggio (Wti -1,7% a 61,1 dollari). Soffrono gli automobilistici Volkswagen (-1,33%), Porsche (-1,3%), a monte della catena di controllo, Stellantis (-1,24%) e Renault (-0,7%). Riducono il rialzo gli estrattivo-minerari Bhp (+0,95%), Anglo American (+0,8%) e Rio Tinto (+0,7%), sostenuti dalle quotazioni del rame (+1,6%), del ferro (+3,65%) e dell'acciaio (+2,55%), mentre segnano il passo i produttori di semiconduttori Ams (-4,09%), dopo un report di Credit Suisse ed Asm (-1,4%) dopo la trimestrale. Più cauta Stm (-0,43%) a Milano e Parigi. In campo bancario accelerano Unicredit (+1,93%), Intesa (+1,91%), Banco Bpm (+1,64%) e Bper (+1,54%). Bene SocGen (+2%), Bbva (+1,73%), Santander (+1,26%) e Bnp (+1,13%), Mps (+0,65%). Pesante Leonardo (-2,7%) dopo l'acquisizione del 25% della tedesca Hensoldt (+3,59%). (ANSA).