(ANSA) - MILANO, 19 SET - Avvio di seduta debole per le principali borse europee, oggi a ranghi ridotti per il lutto nazionale nel Regno Unito. Parigi cede lo 0,47% a 6.049 punti, Londra è chiusa per le esequie della regina Elisabetta II, Francoforte perde lo 0,44% a punti a 12.685 punti e Madrid lo 0,29% a 7.956 punti. (ANSA).