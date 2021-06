Borsa: Europa corre con Wall Street sulla ripresa, Milano +1,1%

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Piazza Affari accelera assieme alle altre Borse europee dopo l'apertura positiva di Wall Street mentre i dati macro della giornata confermano la traiettoria convinta della ripresa, pur tra sempre presenti timori di inflazione. Calano negli Usa, anche se meno delle attese, i sussidi di disoccupazione, mentre gli ordini di beni durevoli crescono al ritmo più forte da gennaio. S&P ha rivisto al rialzo le stime sul pil dell'Eurozona, Italia inclusa, mentre la Bce ha ribadito che manterrà una politica monetaria "molto accomodante" nonostante le pressioni inflazionistiche. Confermato dalla Boe, che prevede un'inflazione superiore al 3%, il piano di acquisto di bond e i tassi. In Germania l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese è salito sopra i 100 punti. Piazza Affari sale dell'1,1%, al pari di Madrid e Parigi, davanti a Francoforte (+0,8%) e Londra (+0,5%). Bene acquistati i titoli dell'informatica, i beni voluttuari e le banche, in attesa di conoscere questa sera l'esito degli stress test negli Usa. A Milano si mettono in luce Diasorin (+3,5%) e Amplifon (+3,3%), assieme ai finanziari Banca Generali (+2,5%), Unipol (+2,3%) e Nexi (+2,3%). Bene anche Atlantia (+2%) mentre tra i bancari svetta Unicredit (+1,9%). In fondo al listino si accomodano invece Banco Bpm (-1,3%), Pirelli (-1,1%) e Tim (-0,8%). (ANSA).