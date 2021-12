Borsa: Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +0,45%

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Confermano i rialzi le principali borse europee sulla scia dell'andamento positivo degli indici usa dopo i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione in linea con le stime e la settimana precedente. La migliore è Madrid (+1,127%), seguita da Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,73%), Milano (+0,45%) e Londra (+0,38%). Stabile a 138,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in crescita di 8,2 punti, ben al di sopra rispetto alla media europea (+5 punti) all'1,128%, dopo la disponibilità manifestata dal presidente del consiglio Mario Draghi a lasciare l'incarico per diventare Capo dello Stato. In rialzo il greggio (Wti +0,5% a 73,12 dollari al barile) a differenza del gas (-20,17% a 138,021 euro al Mwh). Bene invece i metalli dall'alluminio (+2,56%) a 2.824 dollari la tonnellata al ferro (+2,84%) a 706 dollari la tonnellata) e all'acciaio (+1,75% a 4.529 dollari la tonnellata). In controtendenza solo l'oro (-0,17% a 1.801,85 dollari l'oncia). Acquisti sugli automobilistici Porsche Holding (+2,27%), in vista della possibile quotazione di Porsche Ag e dello scorporo da Volkswagen (+1,19%). Bene anche Renault (+2,06%) e Bmw (+1,65%), più caute Stellantis (+0,72%) e Daimler (+0,76%). Sugli scudi Shell (+2,25%), all'indomani del via libera del Governo Usa alla cessione della raffineria di Deer Park in Texas a Petroleos Mexicanos. Bene anche Repsol (+2,7%), Bp (+1,88%) e TotalEnergies (+1,32%), insieme ad Eni (+0,9%). In luce i produttori di semiconduttori Nordic (+1,79%), Stm (+0,94%) ed Asml (+1,03%); mentre in campo bancario tengono Intesa (+0,96%)= e Unicredit (+0,4%) a differenza di Bper (-1,15%), alle prese con l'offerta su Mps ( -1,33%). Sprint di Santander (+3,41%), bene SocGen (+2,22%) e Bnp (+1,42%). (ANSA).