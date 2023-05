Borsa: l'Europa conferma il rialzo in attesa occupazione Usa

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Le Borse europee viaggiano in rialzo in attesa, nella seconda parte della giornata, dei dati dell'occupazione dagli Usa con i future su Wall Street positivi. Messe da parte le ultime mosse delle banche centrali sui tassi e i timori legate a PacWest, l'ennesima banca regionale americana in cerca di un cavaliere bianco, l'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna uno 0,25% con la spinta dei titoli legali all'energia e all'immobiliare.

Milano resta la migliore con il Ftse Mib che allunga a +1,4% e agguanta i 27mila punti. Sempre in luce Tim (+3,94%) con l'attesa di rilanci su Netco. Tra i migliori anche Unicredit (+3,7%), Mps e Saipem (entrambe +3,2%) . Resta sotto pressione Moncler (-2%) dopo la trimestrale. Lo spread tra Btp e Bund è nell'area dei 192 punti mentre sale di di quasi 7 punti il rendimento del decennale italiano al 4,18%. Tra le altre Piazze Francoforte guadagna lo 0,8%, nonostante il crollo a -10,7% degli ordini dell'industria in Germania a marzo. Più caute Londra e Parigi (+0,41% entrambe). Sul fronte delle commodity, per il petrolio il wti si riavvicina ai 70 dollari al barile (69,7, +1,7%) e il brent è verso i 74 dollari (73,7, +1,75%). Risale anche il gas che si porta a 36 euro al megawattora (+1%). Fronte cambi l'euro resta stabile a 1,1027 dollari. (ANSA). .