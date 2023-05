(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in chiara rimonta: Amsterdam è stata la Borsa più positiva con una chiusura in aumento dell'1,6%, seguita da Parigi e Francoforte entrambe in aumento dell'1,2%. Più caute Madrid e Londra, rispettivamente in rialzo dello 0,8% e dello 0,7%. (ANSA).