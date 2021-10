(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente in salute, con una chiusura per tutti in chiaro rialzo: Francoforte ha concluso in aumento dell'1,4%, Parigi dell'1,3%, mentre Londra si è mantenuta leggermente più cauta con una crescita finale dello 0,9%. (ANSA).