(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Le Borse europee, in una seduta di saliscendi con l'inflazione Usa che ha frenato e spaventato in un primo momento i listini, recuperano il ritmo della prima parte di giornata e chiudono in deciso rialzo. In testa Parigi (+2,5% con il Cac 40 a 6.269 punti). A seguire Francoforte (+2,15% con il Dax a 13.826 punti) e Londra (+1,44% con il Ftse 100 a 7.347 punti). (ANSA).