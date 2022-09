Borsa: Europa chiude in rialzo con Wall Street, Londra +0,3%

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Chiusura in cauto rialzo per le Borse europee, che terminano con il segno più una seduta incerta, correggendo la rotta sul finale in scia a Wall Street. I listini avevano già prezzato il rialzo 'jumbo' di 75 punti base deciso oggi da Francoforte e non sono stati troppo spiazzati dalla determinazione dimostrata dalla Bce nella lotta all'inflazione. A Londra l'indice Ftse 100 ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,33% a 7.262 punti, a Parigi il Cac 40 è salito dello 0,33% a 6.125 punti mentre a Francoforte il Dax ha chiuso poco mosso (-0,09%) a 12.904 punti. (ANSA).